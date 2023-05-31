برامج تدريبية لتأهيل أصحاب الهمم بسيناء على حرفة الخياطة

أعلن د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي - رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش وأمين مُتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء ، عن عقد دورة تدريبية لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات (عدا الإعاقة البصرية أو الإعاقة باليدين) لتأهيل أصحاب الهمم بسيناء على حرفة الخياطة، وذلك عبر مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء.



وأضاف سلامة، أنه سيتم عقد هذه الدورة بالتعاون مع جمعية رعاية الفئات الخاصة بالعريش ، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي وأمانة مُتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

تعلم حرفة:





ومن جانبه أكد أ. علي غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، أن جميع أبواب المديرية مفتوحة أمام أصحاب الهمم لتعلم حرفة ،وتنمية كافة المهارات.



ولفت غيط، إلى أنه بنهاية الدورة سيتم عقد اختبار للمتدربين ومنح الناجحين منهم شهادة باجتياز الدورة. ، بما يتيح المهم فرص الالتحاق بأعمال تتناسب مع برنامج التدريب الذي حصل عليها أصحاب الهمم.



وأفاد محمد حمدي عضو مجلس إدارة المُلتقى، أن هذه الدورة تضيف الكثير إلى أصحاب الهمم وتكسبهم حرفة تكون نواة لمشروعات إنتاجية في المستقبل. حيث يتم تأهيل أصحاب الهمم على إقامة مشروعات صغيرة تتناسب مع امكانيات كل منهم.





يُذكر أن مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء تم إنشاؤه مطلع مايو الجاري ليكون نافذةً على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء، كما يُذكر أيضًا أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مُرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه قد تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمُتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

