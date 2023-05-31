سول تجري عملية انتشال حطام صاروخ كوريا الشمالية

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أن الجيش يجري عملية انتشال ما يشتبه في أنه صاروخ فضائي تابع لكوريا الشمالية، بعد تحطمه في البحر بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة في سول: "في حوالي الساعة 08:05 صباحًا اليوم، حدد جيشنا جسمًا يُفترض أنه جزء من الصاروخ الفضائي لكوريا الشمالية في المياه على بعد 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوتشونج ويقوم بانتشاله".

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية إطلاقه في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقالت كوريا الشمالية إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجار التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبًا.

فيما ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما تدعي أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويعد هذا أول فشل لكوريا الشمالية في عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس، منذ أن أطلقت صاروخًا باليستيًا عابر للقارات من طراز هواسونج -18 في 13 أبريل الماضي.

