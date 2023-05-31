ندوات تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعريش

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، في الندوات التعريفية عن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوى جميع المحافظات.

وتنفذ المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة.

١٢ يونيو:

وقال الكابتن ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، إن وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وجهت الدعوة للشباب من أبناء المحافظة، للمشاركة في الندوة المقرر لها ١٢ يونيو ٢٠٢٣م والتي ستقام بمركز شباب العريش.

وأضاف مدير عام الشباب ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم اطلاقها مطلع أبريل الماضي، ويستمر التسجيل حتي ٣٠ يونيو المقبل.

ورابط التسجيل للحضور :

‏https://forms.office.com/r/8jetpPdP8W