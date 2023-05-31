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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبب استدعاء سيارات نيسان صني وإكس تريل وتيدا.. تعرف عليه

شركة نيسان
شركة نيسان

أطلقت شركة نيسان موتورز ايجيبت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة استدعاءات لبعض طرازات نيسان من الأسواق من أجل فحصها والكشف علي ما بها من عيوب .

سيارات نيسان صني 

وتعتبر حملة الاستدعاءات الحالية  استكمالاً لحملة الاستدعاء السابقة التي اعلن عنها من قبل، وتهدف حملة الاستدعاءات الجديدة الي الكشف المجاني علي الوسائد الهوائية، واذا لزم الأمر لتغيرها تفعل الشركة ذلك .

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تشمل حملة الاستدعاءات الجديدة من شركة نيسان العديد من الطرازات منها، سيارة  نيسان تيدا المنتجة من عام  2010 حتي عام 2013، وسيارة نيسان صني سوبر صالون المنتجة من عام 2006 وحتي عام  2013، وسيارة نيسان أكس تريل المنتجة من عام 2010 حتي عام 2013.

نيسان تيدا 

وأكدت شركة نيسان علي انه يجب علي السادة مالكي تلك الموديلات من هذه الإصدارات، والذين لم يخضعوا للكشف في الاستدعاء السابق، التواصل مع شركة نيسان  للحجز .

نيسان اكس تريل 

واختتمت شركة نيسان انه يجب علي أصحاب السيارات القيام بالحجز المسبق، بالإضافة الي تحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسية لتحديد ميعاد مناسب في اقرب مركز خدمة معتمد ، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

نيسان موتورز موتورز ايجيبت جهاز حماية المستهلك حملة استدعاءات طرازات نيسان

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