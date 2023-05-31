استشاري الصحة الإنجابية يوضح أهمية وأهداف مبادرة «حقك تنظمي»

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن هدف حملة “حقك تنظمي” هو رفع الوعي لدي السيدات أو الأسر المستهدفة، وفى نفس توفير الخدمات للمجتمعات التي من الممكن أن تعاني للوصول لتلك الخدمات.

وأضاف استشاري الصحة الإنجابية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تنظيم الأسرة يكون عن طريق خدمات من وزارة الصحة تقوم بتقديمها فى الوقت الحالي، بغرض المباعدة بين الحمل والآخر، أما حملة “2 كفاية”، فهو برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح استشاري الصحة الإنجابية، أن وزارة التضامن تقوم بتنفيذ تلك الحملة من خلال الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الصحة الإنجابية يقصد بها كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي للمرأة، من مشاكل مرضية أو اكتشاف مبكر للأورام والرعاية، وتكون حملة وقائية.