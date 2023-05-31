صناعة الشيوخ: مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ المشروعات القومية الكبرى بمنطقة بورسعيد بمثابة اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وسيكون لها دورها الكبير وغير المسبوق فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيداً بالاهتمام الكبير من الحكومة بهذه المنطقة الواعدة.

كما أشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المهم الذى عقده لمتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، واستعراض حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد في المنطقة الحرة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب مؤكداً اهمية تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد خلال هذا الاجتماع والتى أكد فيها أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة وأنه على مدار الفترة الماضية تفقد عددا من هذه المشروعات التي تتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز ودعم الصناعة المحلية اضافة الى تأكيد المحافظ أنه من بين هذه المشروعات المهمة مصنع إنتاج الغازات الذي قارب إنشاؤه على الانتهاء؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة بمحافظة بورسعيد وأن مصنع إنتاج الغازات يُقام على مساحة ألف متر مربع، وأنه من المخطط أن يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

وثمن المهندس محمد المنزلاوى تأكيد محافظ بورسعيد على أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد افتتاح المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، إذ تتضمن أعمال التوسعات إضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، ويصدّر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا والانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الثالث لشركة "داك" لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، الذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء عادل الغضبان على أن محافظة بور سعيد تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن المنطقة الصناعية ببور سعيد ستكون واحدة من المناطق الصناعية الناجحة والواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية موجهاً التحية والتقدير للواء عادل الغضبان لحرصه الحقيقى على نسف ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار على مستوى محافظة بور سعيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع قد تابع حركة البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد كما اطّلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية وخروج البضائع.