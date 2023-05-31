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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يتحدى خبرة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.. الليلة

روما ضد إشبيلية
روما ضد إشبيلية

يلتقي إشبيلية الإسباني بنظيره روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، الساعة العاشرة مساء، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، في نهائي الدوري الأوروبي.

ويعد فريق إشبيلية الإسبانس صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة الأوروبية، أمام روما الإيطالي، يسعى لتكرار إنجاز العام الماضي بالتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية كبرى للفريقين، ليس فقط لكونها مباراة التتويج على ثاني البطولات من حيث الأهمية في القارة العجوز، ولكن أيضا بالنظر لمسيرة طرفي النهائي على المستوى المحلي هذا الموسم، وتذبذب نتائجهما على مدار البطولة، سواء في الدوري الإسباني أو في الدوري الإيطالي.

ويدخل الفريق الإسباني المباراة بحثا عن زيادة سطوته في بطولة يحمل الرقم القياسي في الفوز بها (6 مرات)، منها 3 متتالية من 2014 وحتى 2016.

وما يزيد من أهمية اللقب لإشبيلية هو أن حظوظه انتهت تماما في المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، يحتل الفريق المركز الـ11 في الليجا برصيد 49 نقطة مع مباراة وحيدة متبقية، لذلك فإنه سيسعى بكل قوة للفوز بهذا اللقب، للمشاركة تلقائيا في ‘التشامبيونز ليج’ في الموسم الجديد.

في المقابل يأمل روما في تكرار نجاحه على المستوى القاري للعام الثاني على التوالي، بعد أن فاز بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر بهدف أمام فينورد الهولندي في النهائي الذي احتضنته العاصمة الألبانية تيرانا.

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