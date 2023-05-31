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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة يسلم شيكات تعويض لأسرة متوفي من العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

سلم حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة ،  شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث لأسرة  متوفي أحد ضحايا العمالة غير المنتظمة .

أصدرت الوزارة الشيكات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الدولة المصرية تقف دائما، وقفة تقدير واحترام أمام البسطاء ، وتقدم لهم كل الدعم والمساندة قدر المستطاع ،حتى لا يقعوا فريسة  سهلة في قبضة تلك التحديات التي ضربت العالم أجمع .

وأوضح الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي لاقت اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بتوجيهات مباشرة ،ومتابعة من الرئيس  السيسي ، فكانت توجيهاته الجديدة  لوزارة القوى العاملة ،بإنشاء صندوق لهذه الفئة ، من أجل توسيع قاعدة بياناتها ،وتقديم الحماية والرعاية لها .

وقال حسن شحاتة : إن حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ،والمستهدف تحويلها إلى صندوق ، قدمت على مدار السنوات الماضية كل الدعم والرعاية و"الحياة الكريمة" لهذه الفئة التي كانت من أكثر الفئات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع وهدد سوق العمل بشهادة كل المنظمات العربية والدولية المتخصصة في ملف العمل . 

 

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