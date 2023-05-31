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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

حيوان مهدد بالانقراض
حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق

أثار هروب حيوان نادر من حديقة في نيوكواي إلى سوق محلي في مقاطعة كورنوال، جنوب غرب بريطانيا حالة من لفت الانتباه عبر السوشيال ميديا. 

لاحظت سيدة بريطانية تواجد باندا حمراء في سوق المقاطعة وعرفت أنها هاربة حيث أنها رأتها من قبل في حديقة الحيوان فقامت بالاتصال بالشرطة وموظفي الحديقة على الفور. 

مصير الباندا

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي اكسبريس”، اليوم الأربعاء، ألقي المسؤولون القبض على الباندا المهددة بالانقراض بعد هروبها إلى سوق الخضروات والفاكهة القريب من حديقة الحيوان. 

وشكر المسؤولون السيدة على إنقاذها حياة الباندا من تعرضها للموت على الطريق أو بواسطة طيور النورس. 

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حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا
الباندا الحمراء 

 

الباندا الحمراء 

 

 

 

حيوان نادر سوق محلي مقاطعة كورنوال باندا حمراء سوق الخضروات والفاكهة طيور النورس

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