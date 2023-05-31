القوات الروسية تحبط 4 هجمات خطيرة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان

أحبطت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني في منطقة كراسني ليمان خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم مركز Battlegroup الروسي، ألكسندر سافتشوك: "قامت وحدات من اللواء الآلي 67 التابع للجيش الأوكراني بأربع محاولات لمهاجمة مواقع القوات الروسية".

وأضاف: "تم إحباط الهجمات نتيجة للمعارك المتقاربة والأضرار التي لحقت بالعدو من قبل مدفعية المجموعة القتالية"، لافتا إلى أن المسلحون الأوكرانيون تكبدوا خسائر فادحة في القوى البشرية وتراجعوا إلى مواقعهم السابقة.

ولفت إلى أنه في منطقة كراسني ليمان ضربت القوات الروسية مواقع المدفعية الأنبوبية للعدو وخمسة فرق هاون 122 ملم في نيران مضادة للبطاريات، مستخدمة قدرات الاستطلاع المدفعي للمجموعة القتالية.