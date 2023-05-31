الوضع يتأزم.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة داخل الحدود الروسية وتصيب أمرأة

أعلن قال مركز الاستجابة للأزمات في منطقة بيلجورود، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا، مما أسفر عن إصابة امرأة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المركز في بيان أن مدينة شيبكينو تعرضت للقصف، وبحسب المعلومات الاولية اصيبت امرأة، لافتا إلى أن المباني السكنية تضررت، واشتعلت النيران في عدد من المركبات.

وتعرضت منطقة شيبيكينو الواقعة على الحدود مع أوكرانيا لنيران أوكرانية شديدة خلال الأيام الماضية، حيث سقط يوم الاثنين وحده 155 قذيفة على أراضيها وأصيب 48 في المركز الإداري بأضرار.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني قصف ملجأ للنازحين في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا.

وقال جلادكوف، عبر “تليجرام”، إن “الهجوم خلف العديد من القتلى والجرحى من المدنيين”، ولم يقدم جلادكوف حصيلة دقيقة، واكتفى بالقول إنه كان في مكان الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، إن عشرات الضربات استهدفت عدة مناطق في المنطقة بقذائف الهاون والمدفعية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد.