إسرائيل تنفي صلتها بقصف موقع لمنظمة فلسطينية على الحدود اللبنانية السورية

قال مصدر أمني إسرائيلي للتلفزيون العبري اليوم الأربعاء، إن ليس كل عملية هجوم أو انفجار في الشرق الأوسط له علاقة بجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "الجيش لم يهاجم".

ونفى مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن إسرائيل هاجمت موقعا لتنظيم فلسطيني على الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.

وقالت الجبهة الشعبية إن "5 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجرا".

ووقع الهجوم فجرا واستهدفت مركزا عسكريا في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي سهل البقاع اللبناني، مما تسبب في إصابة آليات تابعة للجبهة عند مدخل أحد أنفاق الموقع المستهدف وفي خسائر مادية لم تحددها الجبهة الشعبية.