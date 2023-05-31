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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

 

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كشف أمر الإحالة قيام المتهم “حسام . ح ” وآخران سبق الحكم عليهما  باحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

كشف شهادة شهادة معاون مباحث قسم شرطة  مدينة نصر ثالث أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الامنية أبصر المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم جالسيم بالطريق العام محرزا سلاح أبيض "كتر" وعدد من قطع الحشيش المخدر.

ثبت بتقرير  المعامل الكيمائية  بمصلحة الطب الشرعي أن  القطع لمادة سمراء اللون ثبت انها لجوهر الحشيش  المخدر المدرج بالجدول الاول من  قانون المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.

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