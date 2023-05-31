مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري والأوروبي

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى ؛ تقريرا يضم أهم الأخبار المحلية والرياضية وكان أهمها أن ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست بالعاصمة المجرية يستقبل المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي 2023، بين فريقي إشبيليه الإسباني وروما الإيطالي الساعة العاشرة مساء.

وتابع التقرير أن عشاق الدوري المصري، موعدهم، اليوم الأربعاء، مع مباراتين في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، وستقام مباراة بين فريقي البنك الأهلي مع الداخلية الساعة 7 مساء، والمباراة الأخرى بين المقاولون العرب والإسماعيلي الساعة التاسعة والنصف مساء.