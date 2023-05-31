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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على حفاوة الاستقبال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تشن على الفلسطينيين حروبًا مختلفة منها حروب على الرواية الفلسطينية وتقول إن أرض فلسطين هي أرض متنازع عليها ونحن نعلم علم اليقين أن الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين وسوف يزول عنها هذا الاحتلال"، مؤكدا أن هناك الحرب على الأرض والجغرافيا والمصادرات، وحرب على الإنسان بالاعتقال والقتل وهدم البيوت والتهجير وغيره.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة أذاعته فضائية إكسترا نيوز اليوم الأربعاء أنه بالإضافة إلى هذه الحروب هناك حرب المال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقتطع من أموال فلسطين بشكل شهري حوالي 275 مليون شيكل أي ما يعادل 100 مليون دولار منوها بأننا "سنبقى أوفياء لأولادنا من الأسرى والشهداء فهم أمانة في أعناقنا مثل أرض فلسطين".

ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر لنظيره المصري على الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء الوفد الفلسطيني يتوجهون بالشكر لمصر لحفاوة الاستقبال"، متمنيًا تلبية دعوته بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي لفلسطين.
 

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