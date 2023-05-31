استدرج نجلها وتعدى عليه.. ربة منزل بالدقهلية تحرر محضرا ضد شخص بالدقهلية

حررت ربة منزل محضرا تتهم فيه شخصا باستدراج نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه بقرية ميت الصارم ، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز المنصورة يفيد، بورود بلاغ من "هبة.ا ج" 34 عاما ربة منزل ومقيمة قرية مجر التابعة لمركز المنصورة بقيام "محمود.أ.ع" 15عاما ميكانيكى ومقيم بقرية ميت الصارم باستدراج نجلها البالغ من العمر 6اعوام إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه.

وتمكن ضباط مباحث مركز المنصورة، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.