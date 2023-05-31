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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حول حق السيدات في التعليم.. انطلاق فعاليات برامج المرأة والأسرة بالجامع الأزهر

لقاء المرأة في الجامع
لقاء المرأة في الجامع الأزهر

انطلقت فعاليات سابع حلقات البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، والذي يأتي تحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية"، وذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وجاءت ندوة اليوم، الأربعاء، حول "حق المرأة في العمل"، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتور خضرة سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتورة إنعام محمود حماد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد إن المحاضرات الأسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور من محاور البرنامج الذي يأتي حطتحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية".

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أن كل محاضرة ستتناول قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة، وتضع حلولا علمية وواقعية لها، من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

ولفت إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/4DufG1C5i6tkKfFF9

وأضاف أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، منوها إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأشار إلى أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، منوها إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها. 

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق حلقته الأولى من البرامج الموجهة للمرأة حول "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وتتضمن سلسلة محاضرات على مدار شهر كامل، وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.

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