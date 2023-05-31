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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والوداد المغربي.. هاشتاج افتحوا الاستاد للجماهير يتصدر التريند

جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “افتحوا الاستاد للجماهير”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للمطالبة بزيادة عدد المشجعين داخل إستاد القاهرة في لقاء النادي الأهلي مع الوداد المغربي.

وتصدر هاشتاج “افتحوا الاستاد للجماهير”، الأول عبر قائمة تريند الأكثر تداوًلا بتويتر، وجاءت التغريدات من قبل المشجعين للمطالبة بزيادة عدد المشجعين في مباراة الأهلي والوداد، كالاتي: 

وتأهل النادي الأهلي إلي المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا بعدما تخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني .

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