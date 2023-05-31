محافظ دمياط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية وتُهنئ الاوائل

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتوجهت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم ١٢ طالبا وطالبة ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأظهرت النتيجة أنه تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الصف الثالث الإعدادي" ٣١٧٨٨ طالب وطالبة ، حيث حضر ٣٠٩٧٠ طالب ، نجح منهم ٢٣٣١٠ طالب بمعدل نجاح بلغ ٧٥ % ، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " ٣٢٨ طالب وطالبة حضر الامتحانات ٣١٦طالب نجح ٢٥٥طالب بنسبة نجاح ٨٠.٦%، إلى جانب تحقيق نسبة ١٠٠% من الحضور بنتيجه الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة ٩٥% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.