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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس دمياط الجديدة يتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ.. ويبحث مطالب سكان الشاليهات

رئيس جهاز دمياط الجديدة
رئيس جهاز دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، منطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على نسب التنفيذ لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى من الشاطئ، وسرعة الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجميلية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات انتظار المركبات طبقاً للأماكن المحددة لانتظام حركة السير والسيولة المرورية بمنطقة الكورنيش والشاطئ، والحفاظ على المظهر السياحى والحضارى لكورنيش المدينة.

في سياق متصل، عقد المهندس محمد خلف الله، لقاءً موسعا مع ممثلى المجتمع المدني من سكان منطقة الشاليهات، استكمالا للقاءات السابقة مع المواطنين بالمدينة، لبحث مطالبهم، وكذا استعراض العديد من المشروعات الجارية وخطط التطوير بالمدينة.

 

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واستمع رئيس جهاز دمياط الجديدة لطلبات ومقترحات السكان، والتى تمثلت فى طلب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة بالمرحلة الثانية بالشاليهات، وأعمال التطوير بالكورنيش والمناطق المحيطة، حيث أبدى بعض الحضور الاستعداد للمشاركة فى خطط التطوير تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

واستعرض المهندس محمد خلف الله، خُطط التطوير وموقف المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال التطوير بالمرحلة الأولى بالشاطئ، والبدء في إعداد نموذج حضارى للكافتيريات ومنافذ الخدمات، حيث يجري إعداد مستندات الطرح لرفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية للشاليهات طبقاً لمحاور ورؤية التنمية المستدامة بالمدينة.

في السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، والمهندس محمد عبد المنصف، مدير عام المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية، أعمال المرافق الجارية بمدينة دمياط الجديدة، والتي شملت محطات الرفع بالمدينة ومستجدات الأعمال بالمحطات التى تم رفع كفاءتها بإجمالى 26 محطة للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد، مع الاستمرار فى أعمال الصيانة الدورية وإعداد التقارير اليومية والشهرية للاستفادة منها.

كما شملت الزيارة محطة معالجة الصرف الصحي طاقة 150 ألف م٣ /يوم جنوب المدينة، لاستعراض أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة ومناقشة الدراسة الخاصة برفع كفاءة وتطوير المحطة الجارى الإعداد لطرحها للاستفادة من القدرة التشغيلية لها.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب المغذية للمدينة بطاقة 1000 لتر/ثانية، موجها شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات التنفيذ وأعمال الصيانة للحفاظ على المرفق.
 

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