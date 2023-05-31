أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري وتدعوها لمسار الدبلوماسية

أدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويثير التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.



وأكد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن باب الدبلوماسية لم يُغلق بعد، لكن على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها الاستفزازية وأن تختار بدلاً من ذلك الانخراط في الدبلوماسية.



وأضاف البيان أن هذا الإطلاق الفضائي المزعوم تضمن تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.



وبحسب البيان، يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء.



وحثت الولايات المتحدة جميع الدول على إدانة هذا الإطلاق ودعت كوريا الشمالية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة.



وشدد البيت الأبيض - في بيانه - على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأراضي الأمريكية والدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

