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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"أبناء الواحة" مشروع تخرج بـ إعلام الأزهر عن أمازيغ مصر

أثناء تصوير الفيلم
أثناء تصوير الفيلم

أطلق مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بـ إعلام الأزهر مشروع تخرجهم بعنوان أبناء الواحة يدور الفيلم حول أمازيغ مصر ، و يتمحور حول حول نشأتهم و كيف استقروا في واحة سيوة غرب مصر، وعن حياتهم البدائية البسيطة المتمسكين بها ، و اختلاف لغتهم الفريدة و كيف حافظوا عليها في ظل العولمة والتطور التكنولوجي وعاداتهم وتقاليدهم خصوصاً في المناسبات والاعياد الخاصة بهم، وأسرار الترابط بين المجتمع الامازيغي والعرف السائد بينهم.

 

ويعتبر فيلم "أبناء الواحة" أحد مشروعات التخرج التي نفذها مجموعة من طلاب كلية  الإعلام جامعة الأزهر ضمن مسار الإذاعة والتليفزيون و هو عبارة عن فيلم وثائقي قصير عن أمازيغ مصر.


ويتكون القائمون على المشروع من :

زكريا مجدي، عبد الرحمن اسماعيل، عمر محمد، عبد الرحمن اشرف، أسامة القصير ، عبد الله سامي ، عبد الرحمن علي .


و أعد الفيلم تحت إشراف د. حسن عبد العزيز، كما أشرف على الفيلم الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور سامح شراقي بقسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور رضا عبد الواجد أمين ، عميد كلية الإعلام. 

 

 

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