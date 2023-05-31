أحدث ظهور لنجم الأهلي من داخل الجيم .. شاهد

نشر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد مجدي أفشة، عبر خاصية الاستوري، في صورة من أمام المرآة من داخل الجيم، عقب تأدية التمارين الرياضية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلي المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.