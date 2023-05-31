تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية |تقرير

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعددًا من كبر قادرة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن مصر أصبح لها آلية في انتقاء المعلمين محكمة وتتميز بالشفافية ، لانتقاء الأفضل.



وجاء ذلك بعد اجتياز المتقدمين لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.





