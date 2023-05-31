موسيماني عن فوز الأهلي المستمر: الموضوع لا سحر ولا شعوذة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات موسيماني عن سر سلسلة انتصارات الأهلي المستمرة والفوز بالبطولات.

وكنت موسيماني، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك” :"زي ما انفردنا بمفاوضات الزمالك مع موسيماني، اليوم موسيماني يؤكد بهذه المفاوضات التي رفضها، لكن الوقت غير مناسب".

وأضاف: "‏أولا: شرف لأي مدير فني تدريب الزمالك، ثانيا: الموضوع طلع لا سحر ولا شعوذة،

‏ثالثا: الكدب ملوش رجلين".

وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السعودي، أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية: "تلقيت عرضا من الزمالك المصري، لكن هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".

وأوضح في سياق آخر: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك".

وتابع: "يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم، لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص، وأود البقاء في القارة الآسيوية".

وأضاف: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".

وقاد بيتسو موسيماني أهلي جدة للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام واحد من هبوط النادي.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أمس الأول الاثنين، وسط ذهول موسيماني، إذ يعتبرون أن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي، ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجاز للفريق.