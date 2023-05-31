نائبة: يجب إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات التعليمية الدولية

قالت النائبة رشا فايز؛ إننا نتفق مع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والذي يعبر عن إرادة سياسية حقيقية؛ مضيفة أن بالنسبة للاهتمام بالتعليم نقترح اضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة للتشكيل بالإضافة إلى نقابة المعلمين ونتمنى إضافة الاحتياجات المالية لقطاع التعليم وتوزيع الموارد التي توفرها الدوله وترشيد الإنفاق على كل الجهات المعنيه بالتعليم ووضع الرؤى والاستراتيجيه والسياسات والخطط لدمج ذوي الاعاقه في في العملية التعليمية مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الاتاحه لتلقي الخدمات التعليمية والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية.

أضافت خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن لابد وأن يضمن المشروع عدم إزدواج الأدوارمع وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذ المخططات مع الجهات المعنية وإقامة علاقات تبادليه مع المجالس والهيئات والمنظمات على المستويين الاقليمي والدولي بما يضمن الحصول لمنظومة متكاملة المعايير وقواعد مقارنات التطوير بما لا يتعارض مع هوية الأمة.