عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة: يجب إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات التعليمية الدولية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة رشا فايز؛ إننا نتفق مع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والذي يعبر عن إرادة سياسية حقيقية؛ مضيفة أن بالنسبة للاهتمام بالتعليم نقترح اضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة للتشكيل بالإضافة إلى نقابة المعلمين ونتمنى إضافة الاحتياجات المالية لقطاع التعليم وتوزيع الموارد التي توفرها الدوله وترشيد الإنفاق على كل الجهات المعنيه بالتعليم ووضع الرؤى والاستراتيجيه والسياسات والخطط لدمج ذوي الاعاقه في  في العملية التعليمية مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الاتاحه لتلقي الخدمات التعليمية والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية.

أضافت خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن لابد وأن يضمن المشروع عدم إزدواج الأدوارمع وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذ المخططات مع الجهات المعنية وإقامة علاقات تبادليه مع المجالس والهيئات والمنظمات على المستويين الاقليمي والدولي بما يضمن الحصول لمنظومة متكاملة المعايير وقواعد مقارنات التطوير بما لا يتعارض مع هوية الأمة.

الحوار الوطن التطوير البنية التحتية الاحتياجات الإقليمي والدولي التخطيط الإستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

ترشيحاتنا

خلفًا لـ ستولتنبرج .. الناتو يدرس تعيين رئيس الوزراء الإسباني أمينًا للحلف

فتح حساب بنكي | بشرى من الحكومة للمستثمرين في مصر

التغيرات المناخية تؤثر على محصول المانجو | الزراعة تكشف

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ