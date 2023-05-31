ميزة كبيرة .. تعليق مثير من المدير الفني للوداد على مباراة الأهلي

نشر أحمد حسن تصريحات سفين فاندينبروك المدير الفني للوداد عن مباراة النهائي مع الأهلي في دوري ابطال افريقيا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" سفين فاندينبروك المدير الفني للوداد المغربي في تصريحات صحفية: خوض مباراة الإياب في المغرب ميزة كبيرة لنا.. علينا أن نتعامل في لقاء الذهاب بهدوء كبير وسيكون سلاحنا لتحقيق نتيجة إيجابية".



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 20 ألف مشجع لحضور ذهاب نهائي إفريقيا ، نجاح دائم نهائي البطولة الإفريقية.



مباراة فريقه في الدار البيضاء يوم 11 يونيو المقبل ، جماهيرها ، ستشهد حضورهيري مكثف. من قبل مشجعي الوداد بالسعة الكاملة ، مباراة التتويج باللقب القاري.