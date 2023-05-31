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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانقطاع خطير.. أمريكا: لدينا منافسة مع الصين ولا نريد التحول إلى مواجهة

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه من المؤكد أن واشنطن تحتاج إلي استمرارية التواصل مع الصين لأن الانقطاع أمر خطير.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية خلال زيارته للسويد: “الجيش الصيني اقترب بشكل خطير من طائرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي”.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، الصين إلي "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" بعد حادثة الطائرة في بحر الصين الجنوبي.

وقال بلينكن: “لدينا منافسة مع الصين ولا نريد التحول إلى مواجهة”.

ومنذ قليل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سعى لعقد اجتماع مع وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، لكن تم رفضه.

وقال بلينكن: "من المؤسف أن الاجتماع الذي كان يبحث عنه الوزير أوستن مع نظيره الصيني لم يعقد".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادر في البنتاجون، أن الصين رفضت رسمياً للولايات المتحدة عقد اجتماع لوزراء الدفاع على هامش منتدى شانجريلا للأمن الإقليمي، الذي سيعقد في سنغافورة في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.

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