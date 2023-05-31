سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن قرار لبوتين دمر مخططات زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء عملية خاصة وإزالة النازية عن أوكرانيا وضع فولوديمير زيلينسكي في طريق مسدود.

وقال ريتر: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على زيلينسكي اتخاذ قرار، لأن الغرب لن يمول مشروعًا غير مربح إلى الأبد. لقد بدأ بالفعل في الضغط على المفاوضات، والتي ستشمل بوضوح الاعتراف بالخسائر الإقليمية، والتي ستكون اغتيالًا سياسيًا بالنسبة له”.

وأضاف “أنا متأكد من أن موسكو لن تسمح بالحفاظ على أيديولوجية بانديرا في غرب أوكرانيا.. لهذا السبب، فإن أي اتفاقيات سلام ستشمل بالضرورة عملية نزع السلاح من المناطق، كما تحدث الرئيس الروسي”.

وتابع قائلا: “سيعتمد الكثير على موعد دخول أوكرانيا في المفاوضات. إذا استمرت أوكرانيا بنفس الروح كما هي الآن، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على سيطرتها على أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.نحن كذلك يتحدث عن 50٪ من جميع انحاء أوكرانيا”.