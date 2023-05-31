حادثة غير عادية.. الجيش الإسرائيلي يحكم على مجندتين بالسجن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مجندتين من الجيش الإسرائيلي تورطتا في حرق العلم الإسرائيلي في قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إنه تم الكشف عن القضية بعد أن تكلمت المجندتان مع قادتهما، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف بيان لجيش الاحتلال، وفقا للصحيفة، أنه تمت محاكمة المجندتين ومعاقبتهما بالسجن، بزعم أن هذا السلوك لا يتفق مع قيم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إنه تم الحكم على المجندة التي أحرقت العلم بالسجن 15 يومًا ، وحكم على المجندة الأخرى التي صورت حرق العلم بالسجن 14 يوما.