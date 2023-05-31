جامعة عين شمس تحصد 16 جائزة بالموسم الحادي عشر لـ مهرجان إبداع

اختتمت جامعة عين شمس مشاركتها في مهرجان إبداع فى نسخته الـ 11 والمخصص للمجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

المهرجان أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب “الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية”.

حضر المهرجان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وعن جوائز المهرجان حصد أبناء جامعة عين شمس ١٦ جائزة من المراكز الأولى بعد منافسة قوية امتدت لقرابة الثلاثة أشهر مع طلاب وطالبات مختلف الجامعات والمعاهد المصرية تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت جوائز أبناء جامعة عين شمس كالتالي:

في المسابقات الثقافية حصل الطالب مصطفى رفعت جابر كلية العلوم على المركز الثاني في مجال التأليف المسرحي بجائزة مالية قدرها (18000 جنيه)

في المسابقات العلمية حصل كل من الطالب عاصم خالد فاروق كلية الهندسة والطالب يوسف محمد أحمد كلية الهندسة، والطالب مسلم محمد عبد الرحمن كلية الهندسة على المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية (الغواصات الآلية والروبوتس) بجائزة مالية قدرها (50000 جنيه).

كما حصل كل من الطالب أحمد عماد أنور السيد كلية الهندسة ، الطالب كريم محمد عبد الحميد كلية الهندسة ، الطالب يوسف محمد خالد كلية الهندسة على المركز الثاني في مجال الابتكارات العلمية (الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقات تكنولوجيا الأشياء) بجائزة مالية قدرها (45000 جنيه)

و جاءت جوائز المسابقات الفنية الجماعية كما يلي:

1- جائزة المركز الأول في العزف الجماعي بقيادة المايسترو محمود سامي بجائزة مالية قدرها (95000 جنيه)

2- جائزة المركز الأول في مجال الإنشاد الديني الجماعي بقيادة المايسترو محمود وحيد بجائزة مالية قدرها (35000 جنيه)

3- جائزة المركز الثاني في مجال الترانيم الجماعي بقيادة المايسترو محمود وحيد بجائزة مالية قدرها (28000 جنيه)

4- جائزة المركز الثاني في مجال الفنون الشعبية الجماعي بقيادة الفنان حسن شحاتة بجائزة مالية قدرها (112000 جنيه)

5- جائزة المركز الثالث في مجال التمثيل المسرحي (أحدب نوتردام) لفريق تمثيل كلية الألسن من إخراج الطالب أحمد طارق بجائزة مالية قدرها (75000 جنيه)

كما جاءت جوائز المسابقات الفنية الفردية كما يلي:

1- جائزة المركز الثالث في مجال الترانيم للطالب كيرلس صفوت ساويرس كلية الصيدله بجائزة مالية قدرها (16000 جنيه)

2- جائزة المركز الأول (أفضل مؤدية حركة) في مجال الفنون الشعبية للطالبة سهيلة محمد عامر كلية الاداب بجائزة مالية قدرها (5000 جنيه)

3- جائزة المركز الثاني في مجال العزف الفردي (متخصص) للطالب أحمد فتوح عبد المجيد كلية التربية النوعية بجائزة مالية قدرها (18000 جنيه)

4- جائزة المركز الثاني في مجال الغناء الفردي للطالب زياد محمد كمال السعيد كلية الهندسه بجائزة مالية قدرها (18000 جنيه)

5- جائزة المركز الأول (أفضل مخرج) في مجال مسرح الهواة للطالب أحمد طارق عثمان كلية الالسن بجائزة مالية قدرها (5000 جنيه)

6- جائزة المركز الثاني (أفضل مخرج) في مجال مسرح الهواة للطالب خالد جمال شيشتاوي كلية الحاسبات والمعلومات بجائزة مالية قدرها (4000 جنيه)

7- جائزة المركز الثاني (أفضل ممثل) في مجال مسرح الهواة للطالب محمد عبد الرحمن علي كلية الحاسبات والمعلومات بجائزة مالية قدرها (4000 جنيه

8- جائزة المركز الثاني (أفضل ممثلة) في مجال مسرح الهواة للطالبة سندس جاد سيد كلية الحاسبات والمعلومات بجائزة مالية قدرها (4000 جنيه)

ليصبح بذلك إجمالي قيمة جوائز جامعة عين شمس في الموسم الحادي عشر لمهرجان إبداع مبلغ وقدره (514000 جنيه) فقط خمسمائة وأربعة عشر ألف جنيهاً لا غير

وفى السياق أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن حصاد طلاب وطالبات الجامعة من جوائز المهرجان وتصدرهم المراكز الأولى فى مختلف مجالات التنافس جاء نتاج عمل شاق ومنظم لفترة طويلة لقطاع التعليم والطلاب و ما يٌقدم من دعم وتشجيع وتدريب لأبناء الجامعة في مختلف الأنشطة حيث أصبح من المعتاد تصدرهم المراكز الأولى فى مختلف المحافل الدولية والمحلية.

واستشهد بحصاد طلاب الجامعة فى مهرجانات إبداع ٩ و إبداع ١٠ العامين الماضيين وحصولهم على عدد ضخم من الجوائز فى جميع مجالات المهرجان

وأكد على استمرار دعم قطاع التعليم والطلاب لجميع أبناء الجامعة من الموهوبين وغيرهم حيث يتبنى القطاع فكر توسيع قاعدة المشاركة الطلابية لاكتشاف أكبر قدر من المواهب والقدرات وتنميتها إيماناً بأهمية تكوين شخصية متوازنة قادرة على النجاح وقادرة على مواجهة أية أفكار متطرفة مغلوطة بفكر مثقف مستنير وروح قوية لنهدى لوطننا الغالى مصر افضل شباب قادر على العطاء والبناء .

جاء ذلك تحت إشراف تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و إشراف ريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب طارق أحمد القائم بأعمال مدير عام رعاية شباب الجامعة و مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى و هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية وكل من مشرفي الإدارة و عبد الفضيل كمال و احمد عادل.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

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