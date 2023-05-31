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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير محاضر لمخالفات بالأسواق في حملة ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق أشرف"اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك والمرور على المجازر و الشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، بحضور مسؤولى حماية المستهلك والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر ، و300كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر بهذا الشأن، كما تم تحرير 15 محضرًا، لمخالفات بيئية وصحية وتموينية، والتي شملت 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية سارية المفعول ، 3 محاضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة والصحة، و3 محاضر لإدارة نشاط تجاري بدون تراخيص، 3 محاضر لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ومحضرًا لأحد محال الجزارة لعرض وبيع لحوم خارج المجزر الحكومي

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