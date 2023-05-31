للعام الثالث.. فتح باب الحجز فى الكامب الصيفى لأبناء نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت عن فتح باب الحجز لأنشطة الكامب الصيفى 2023 لأبناء المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الكامب الصيفى من أهم الأنشطة التى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية وينطلق للعام الثالث على التوالي بأنشطة متنوعة ومفيدة للأطفال.

وأضاف أن الأنشطة المتاحة هذا العام تشمل : تدريب مشواري، وتأسيس اللغة العربية، ولغة سكراتش، وتعليم الشطرنج، وتحسين كتابة الخط العربي، والمشورة المهنية، وتأهيل ممثل مع برمجة لغوية، والمبتكر الصغير "يحتوي على ثلاث مستويات"، ومبادئ الكشافة، تعليم الكروشيه، التفكير الإبداعي، التفكير التصميمي "يحتوي على ثلاث مستويات"Math key ، مبادىء لغة انجليزية ، إعداد مدرب "تحتوي على مستويان"TOT .

وأوضح انه تم فتح باب الحجز الالتحاق بالأنشطة المختلفة من خلال سكرتارية اللجان بمقر النقابة بالشاطبي الدور الرابع.