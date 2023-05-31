إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي تعلن موعد انتهاء استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة 39

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن استمرار استقبال الأفلام للمشاركة في المسابقات المختلفة بالدورة ال ٣٩ المقرر انعقادها في الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل.

ومن المقرر ان تستمر إدارة المهرجان في استقبال الأفلام حتى منتصف شهر يوليو المقبل وذلك استعدادا لبدء أعمال لجان إختيار الأفلام.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قد أعلنت عن اختيار الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيسًا للدورة 39 المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر 2023.

كما وقع الاختيار على مدير التصوير دكتور سمير فرج ليكون مديرًا للدورة الجديدة، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

من ناحية أخرى أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب استقبال الأفلام التي ستشارك في الدورة الـ ٣٩ أول شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو المقبل على الموقع الرسمي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية

تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا عبر الرابط التالي: