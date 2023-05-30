بعد تألقه فى مهرجان كان.. جونى ديب يتعرض لكسر فى الكاحل

نشر النجم العالمى جونى ديب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن تعرضه إلى كسر فى القدم.

وكتب جوني ديب، على انستجرام: "بدأ الأمر ككسر فى الكاحل ولكن في مكان ما أثناء تواجدي بمهرجان كان، ازداد الأمر سوءًا وكثير من الأطباء ينصحوني بتجنب أي نشاط في الوقت الحالي ولذلك لا أستطيع السفر".

جونى ديب ومهرجان القاهرة

وخطف الممثل العالمي جوني ديب، الأضواء فور ظهوره بفعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، ليكمل احتلال تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه Jeanne du Barry.

وأعرب جوني ديب، عن سعادته بدوره في العمل، وأكد أنه لم يكن يصدق أنهم هاتفوه من أجل فيلم فرنسي، موضحا أن المخرجة جريئة جداً لأنها اختارت رجلا من ولاية كنتاكي الأمريكية لتجسيد شخصية لويس الخامس عشر.

وسُئل ديب عن "مقاطعته" من قبل بعض الاستوديوهات الكبيرة بعد دعاوي قضائية في بريطانيا والولايات المتحدة، ليعلق “بأنه غير مهتم بمقاطعة الاستوديوهات له، كما كشف بأنه لم يعد بحاجة لهوليوود في حياته”.

كان الفنان العالمي جوني ديب قد تأخر عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمنافشة فيلمهJeanne du Barry ، والذي حرص في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 76.

واضطر صناع الفيلم إلى إجراء جلسة التصوير دون وجود جوني ديب بعد تأخره ما يقرب من 15 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الذي اقيم علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.