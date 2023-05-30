عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تألقه فى مهرجان كان.. جونى ديب يتعرض لكسر فى الكاحل

جونى ديب
جونى ديب

نشر النجم العالمى جونى ديب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن تعرضه إلى كسر فى القدم.

وكتب جوني ديب، على انستجرام: "بدأ الأمر ككسر فى الكاحل ولكن في مكان ما أثناء تواجدي بمهرجان كان، ازداد الأمر سوءًا وكثير من الأطباء ينصحوني بتجنب أي نشاط في الوقت الحالي ولذلك لا أستطيع السفر".

جونى ديب ومهرجان القاهرة 

وخطف الممثل العالمي جوني ديب، الأضواء فور ظهوره بفعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، ليكمل احتلال تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه Jeanne du Barry.

اتهمته بالتحرش وادعى خطوبتها.. قضية الإعلامى المثير للجدل مع رانيا يوسف وحورية فرغلى

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

وأعرب جوني ديب، عن سعادته بدوره في العمل، وأكد أنه لم يكن يصدق أنهم هاتفوه من أجل فيلم فرنسي، موضحا أن المخرجة جريئة جداً لأنها اختارت رجلا من ولاية كنتاكي الأمريكية لتجسيد شخصية لويس الخامس عشر.

وسُئل ديب عن "مقاطعته" من قبل بعض الاستوديوهات الكبيرة بعد دعاوي قضائية في بريطانيا والولايات المتحدة، ليعلق “بأنه غير مهتم بمقاطعة الاستوديوهات له، كما كشف بأنه لم يعد بحاجة لهوليوود في حياته”.

كان الفنان العالمي جوني ديب قد تأخر عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمنافشة  فيلمهJeanne du Barry  ، والذي حرص في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 76.

واضطر صناع الفيلم إلى إجراء جلسة التصوير دون وجود جوني ديب بعد تأخره ما يقرب من 15 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الذي اقيم علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

العالمى جونى ديب النجم العالمي جوني ديب جونى ديب مهرجان كان مهرجان كان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

موضوعات متعلقة

شذى حسون: اتمنى العمل مع محمد رمضان

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

اتهمته بالتحرش وادعى خطوبتها.. قضية الإعلامى المثير للجدل مع رانيا يوسف وحورية فرغلى

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

في ذكرى رحيله.. قصة وفاة عمر خورشيد المأساوية

محامى شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات قضيتها مع روتانا.. خاص

أولى أغاني "إحياء التراث".. عمرو مصطفى يطرح "افتكرلك إيه" بصوت مي فاروق

ألبوم 2023.. رابح صقر يكشف موعد طرح أغاني جديدة من ألبومه

ترشيحاتنا

هالة السعيد: حوافز إيجابية للأسر الملتزمة من أول يونيو.. صور

البورصة تربح 19 مليار دولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

بث مباشر| مؤتمر صحفي لـ الرئيس التركي رجب طيب أوردغان

العظمى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الغد.. تفاصيل

أسعار الذهب تهبط عالميا لأدنى مستوى في شهرين | تفاصيل

لم يكتفِ بالبرقية.. الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان للمرة الثانية بفوزه في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

فيديو

الكيلو بـ25 جنيه بس.. شيف مصرية تبتكر بديل اللحم بنفس الطعم.. فيديوجراف

محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

وزير الرياضة: يحق للزمالك اللجوء للفيفا .. وهذه حقيقة بيع الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ