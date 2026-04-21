أحلام تنعي حياة الفهد بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة أحلام، الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام : إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الفنانة القديرة حياة الفهد التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال، نسأل الله أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته”.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.