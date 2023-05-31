صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تداعيات الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل أسرة تضررت من الحادث، حيث وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث فور اندلاعه، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

جدير بالذكر أن عمليات الحصر المبدائى تشير إلى تضرر كامل واحتراق ١٨ محلا تجاريا وكشك و٥ شقق بالأثاث داخلها دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.