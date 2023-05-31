مدرب الأهلي السابق يفاجئ لاعبي الوداد بـ رسالة قبل مباراة نهائي أفريقيا

فاجأ الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للوداد المغربي والأهلي، لاعبيه السابقين، قبل السفر إلى القاهرة لخوض ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.



ووفقًا لموقع "مارس إكسبريس" المغربي: " التقى الإسباني، خوان كارلوس جاريدو، بعناصر فريق الوداد، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء قبل رحلة الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة، تأهبا للمباراة النهائية أمام الأهلي".



وتابع: "هنأ جاريدو عناصر الوداد، بعد الأداء الجيد والنتيجة المحققة في بريتوريا، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى الأندية الإفريقية، خلال الموسم الرياضي الحالي".



واختتم: " وجه جاريدو رسالة تحفيزية قبل النهائي المرتقب أن يتم حسمه في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 11 يونيو 2023".