في 5 خطوات .. إزاي تعرفي لو جوزك متجوز عليكي؟

شك المرأة في زواج زوجها من أخرى يمكن التأكد منه بخظوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية أن وزارة الداخلية قدمت خلال الآونة الأخيرة خدمة جديدة يمكن من خلالها التعرف عن وضع الزوج إذا ما كان تزوج من أخرى أم لا، وإمكانية التعرف على عدد زيجات المواطن وحالته الاجتماعية، والتي تظهر تفاصيلها خلال استخراج القيد العائلي المميكن عبر قطاع الأحوال المدنية، والذي تتيحه الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ونشرت الصحف المصرية خطوات استخراجه على النحو التالي:

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن

- في بداية الأمر عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، والضغط على "الأحوال المدنية".

- الضغط على "خدمات الإنترنت للمواطنين" ثم الضغط على "القيد العائلي المُميكن"، ويسجل المواطن الدخول بحساب يفعل على الموقع.

- استيفاء البيانات الخاصة بمقدم الطلب عن طريق إدخال درجة القرابة لمقدم الطلب والاسم واسم الأم والرقم القومي لمقدم الطلب.

- إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيسلم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي "فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى" وقيمتها 64 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل إضافة إلى 2.4 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 78.4 جنيه، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

نهى الجندي المحامية

عقوبة الزواج الثاني

حددت المادة 58 من مشروع القانون، أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.



وحدد مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.



وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.