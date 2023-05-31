إيه اللي جابه هنا .. مدرب البنك الأهلي ينتقد أوسوريو في الزمالك

أكد محمد عبدالواحد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن الزمالك يعيش أسوأ مستوى من الناحية الفنية، منذ فترة طويلة.

وتابع عبدالواحد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك مستواه سيئ للغاية والفريق لا يعيش أفضل أوقاته والأمور أفلتت داخل النادي، وأتمنى التركيز من الآن في الموسم الجديد".

وأضاف محمد عبدالواحد: "أوسوريو المدير الفني لا أعرف طريقة لعبه ولا يستطيع خلق فرص مع الفريق، ولا أتمنى استمراره مع الفريق، هو مدرب شغلته في أمريكا إيه اللي جابه هنا، مدرب غير قادر على فعل أي شئ، وصنعنا فرص أمام الداخلية أكثر من فرص الزمالك أمام الجيش أمس".