مش 50 ألف .. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن أعداد جمهور الأهلي أمام الوداد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي حصل على موافقة بحضور 55 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كانت هناك محاولات مستمرة خلال الساعات الماضية للحصول على السعة الكاملة للملعب، وهو ما تحقق في النهاية".

اتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي.

واتفق أيضًا الوزيران أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.