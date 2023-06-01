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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

صدى البلد

 

 

 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الفوائد العامه لجنين القمح ..

 


1-يعمل على تفتيت الحصى.
2-يمنح الجسم الحيوية والنشاط.
3-تعمل حبوب جنين القمح على زيادة نمو البكتيريا المعوية المفيده .
4-يفيد في علاج الحكة الجلدية.
5-يساعد تناول جنين القمح في تنقية الدم.
6-يحفز وينشط من عمل الكبد والكلى.
7-يسرع من التئام الجروح.
8-يكافح مرض السرطان، ويقضي علي خلاياه.
9-يدر البول، ويساعد في علاج الإمساك المزمن، كما ينظف مجرى المسالك البولية.
10-يفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الربو، والسعال.
11-يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، كما ينشط الذاكرة، ويحسن من وظائف الدماغ.
12-يفيد في علاج مرض اليرقان.
13-يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
14-يقلل من حموضة المعدة المرتفعة.
15-يعمل على تقليل علامات وآثار التقدم في السن المبكرة.
16-يقي أنسجة الجسم من الإصابة بالضرر والتلف.
17-يفيد في علاج بعض حالات تأخر الإنجاب والعقم، ويعمل على زيادة نسبة الخصوبة.
18-يفيد في منع الإصابة بتصلب الشرايين، كما يقي القلب من الإصابة بالجلطات القلبية.
19-يقوي العضلات، ويساعد في بنائها.
20-يفيد في ضبط مستوي السكر بالدم، من خلال تخفيضه.

طريقة الإستعمال :
لا تزيد عن ملعقة كبيره فى اليوم حتى لا يزداد وزنك، يفضل إضافته إلى الزبادى حتى يتم الإستفادة منه أقصى استفادة كما يمكن إضافته إلى المخبوزات.
 

التئام الجروح التلف الجهاز التنفسي الجلطات القلبية المسالك البولية امراض الجهاز التنفسي تصلب الشرايين

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