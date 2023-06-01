15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الفوائد العامه لجنين القمح ..



1-يعمل على تفتيت الحصى.

2-يمنح الجسم الحيوية والنشاط.

3-تعمل حبوب جنين القمح على زيادة نمو البكتيريا المعوية المفيده .

4-يفيد في علاج الحكة الجلدية.

5-يساعد تناول جنين القمح في تنقية الدم.

6-يحفز وينشط من عمل الكبد والكلى.

7-يسرع من التئام الجروح.

8-يكافح مرض السرطان، ويقضي علي خلاياه.

9-يدر البول، ويساعد في علاج الإمساك المزمن، كما ينظف مجرى المسالك البولية.

10-يفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الربو، والسعال.

11-يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، كما ينشط الذاكرة، ويحسن من وظائف الدماغ.

12-يفيد في علاج مرض اليرقان.

13-يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.

14-يقلل من حموضة المعدة المرتفعة.

15-يعمل على تقليل علامات وآثار التقدم في السن المبكرة.

16-يقي أنسجة الجسم من الإصابة بالضرر والتلف.

17-يفيد في علاج بعض حالات تأخر الإنجاب والعقم، ويعمل على زيادة نسبة الخصوبة.

18-يفيد في منع الإصابة بتصلب الشرايين، كما يقي القلب من الإصابة بالجلطات القلبية.

19-يقوي العضلات، ويساعد في بنائها.

20-يفيد في ضبط مستوي السكر بالدم، من خلال تخفيضه.

طريقة الإستعمال :

لا تزيد عن ملعقة كبيره فى اليوم حتى لا يزداد وزنك، يفضل إضافته إلى الزبادى حتى يتم الإستفادة منه أقصى استفادة كما يمكن إضافته إلى المخبوزات.

