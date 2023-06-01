15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الفوائد العامه لجنين القمح ..
1-يعمل على تفتيت الحصى.
2-يمنح الجسم الحيوية والنشاط.
3-تعمل حبوب جنين القمح على زيادة نمو البكتيريا المعوية المفيده .
4-يفيد في علاج الحكة الجلدية.
5-يساعد تناول جنين القمح في تنقية الدم.
6-يحفز وينشط من عمل الكبد والكلى.
7-يسرع من التئام الجروح.
8-يكافح مرض السرطان، ويقضي علي خلاياه.
9-يدر البول، ويساعد في علاج الإمساك المزمن، كما ينظف مجرى المسالك البولية.
10-يفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الربو، والسعال.
11-يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، كما ينشط الذاكرة، ويحسن من وظائف الدماغ.
12-يفيد في علاج مرض اليرقان.
13-يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
14-يقلل من حموضة المعدة المرتفعة.
15-يعمل على تقليل علامات وآثار التقدم في السن المبكرة.
16-يقي أنسجة الجسم من الإصابة بالضرر والتلف.
17-يفيد في علاج بعض حالات تأخر الإنجاب والعقم، ويعمل على زيادة نسبة الخصوبة.
18-يفيد في منع الإصابة بتصلب الشرايين، كما يقي القلب من الإصابة بالجلطات القلبية.
19-يقوي العضلات، ويساعد في بنائها.
20-يفيد في ضبط مستوي السكر بالدم، من خلال تخفيضه.
طريقة الإستعمال :
لا تزيد عن ملعقة كبيره فى اليوم حتى لا يزداد وزنك، يفضل إضافته إلى الزبادى حتى يتم الإستفادة منه أقصى استفادة كما يمكن إضافته إلى المخبوزات.