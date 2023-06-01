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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر بطيشة: الإذاعة فقدت الكثير من جمهورها

الإذاعي القدير عمر
الإذاعي القدير عمر بطيشة

‏قال الإعلامي القدير عمر بطيشة،أن الإذاعة فقدت الكثير من جمهورها في هذا العصر واستحوذت الفضائيات والشاشات الملونة والهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي على كافة الجماهير وكل ذلك كان على حساب الإذاعة.

 

وتباع عمر بطيشة خلال لقاء له في برنامج "كل الزوايا"، تقديم الإعلامية "سارة حازم"، المذاع عبر فضائية "اون"، أن رغم كل ذلك بقى للإذاعة بعض الجماهير والمستمعين والمحبون ويريدون أن يظلوا على هذا الارتباط الوثيق بالراديو الذي يتمتع بمواصفات خاصة رغم تعدد وسائل الاتصال التي جاءت بعده إلا أنه ظل محتفظ بخصائص معينة لم تحدث في الوسائل الجديدة.

 

علاقة المستمع بالراديو

 

وأضاف أن علاقة المستمع بالراديو تتمتع بالخصوصية والحميمية والونس وهذه العلاقة الشخصية بين المستمع وبين الراديو لا نجدها بين المشاهد والتلفزيون.

الإذاعة عمر بطيشة وسائل التواصل الإجتماعي الفضائيات سارة حازم

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