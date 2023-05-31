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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر بطيشة : سجلت لقاء مع عبد الحليم ومبقاليش 3 شهور مذيع

الإذاعي الكبير عمر
الإذاعي الكبير عمر بطيشة

قال الإذاعي الكبير عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق، إن كل من الإعلاميين الجدد له إنجازه وله عطائه في موقعه وأن الجيل الجديد من الإعلاميين يعمل في ظروف صعبة جدا غير ظروف الأجيال السابقة وكانت الحياة اسهل في الماضي.

 وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "حسام الدين حسين"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن التكنولوجيا الآن سهلت الكثير ولكن لا شك أن في الماضي كانت المصادر متوفرة بشكل اكبر وأنه يذكر انه طلب من الفنان عادل إمام في برنامج "نجوم من بلدي" أن يأتي له في مركز شباب عابدين ليشارك في ندوة لأبناء حي عابدين والفنان الراحل إسماعيل ياسين طلب منه أيضا القدوم في برنامج "نجوم من بلدي" في حلقة السويس في مكتب محافظ السويس والفنانة الراحلة أم كلثوم أيضا سجل معها والراحل محمد عبد الوهاب.

 

الراحل عبد الحليم حافظ

 

وأضاف أنه  سجل أيضا مع الراحل عبد الحليم حافظ ساعتين في السهرة ليلة العيد وكان يعمل منذ ثلاثة أشهر فقط مذيع في الإذاعة المصرية وكانت المصادر سهلة في السابق وكان أي احد يتشرف بالظهور على موجات الإذاعة المصرية لكن الآن الأمور أصبحت أصعب وكل فنان له وكيل أعمال وصعب تتواصل معه او تقوم بعمل لقاء معه.

عمر بطيشة حسام الدين حسين التكنولوجيا عبد الحليم حافظ إسماعيل ياسين عادل إمام

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