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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد اشتعال النيران في ميكروباص ومصرع 6 ركاب وإصابة 5 اخرين. 

وأشارت التحريات إلى أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل ما أدى لانفجار اسطوانة الغاز بها واشتعال النيران بها وتفحم عدد من الركاب بينما نجا آخرين. 

 

ولقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 

 

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الميكروباص انفجر الركاب اتفحموا حادث مروع طريق الواحات انقلاب ميكروباص

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