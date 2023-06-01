باص حارتنا تتصدر السوشيال ميديا.. مشاهير يدعمون مبادرة إسعاد الأطفال بتراث فلسطين

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة “باص حارتنا” بعد تلقيها دعم عالمي واسع، حيث تهدف لرسم البسمة على وجوه الأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز الهوية الفلسطينية الثقافية والاجتماعية في المنطقة. وتتضمن المبادرة فقرات متنوعة مثل المسابقات وقصص الحكواتي والعروض الترفيهي.

ونشرت ملكة جمال فلسطين حسناء مكسيم، مقطع فيديو تدعم فيه المبادرة الشبابية “باص حارتنا”، خاصة أن الشباب يتجولون بين حارات قطاع غزة وشوارعها، وهم مرتدين أزياءهم التراثية الفلسطينية لإضفاء جو من الأصالة والتراث على المبادرة.

وأعربت حسناء مكسيم عن فخرها وسعادتها بدعم هذه المبادرة الرائعة، مؤكدة في مقطع الفيديو المتداول، على أنها تعتبر فرصة رائعة لتحسين حياة الأطفال في قطاع غزة ورسم البسمة على وجوههم، وتعزيز الهوية الفلسطينية بين الأجيال الصاعدة.

وتعكس المبادرة تعكس العزيمة الفلسطينية على تحقيق الأمل والسعادة والإيجابية، ويعمل فريق "باص حارتنا" بتنظيم فعاليات متنوعة تستهدف الأطفال في قطاع غزة، وتشمل العروض الترفيهية المتنوعة، وورش العمل الفنية والثقافية، والمسابقات والألعاب التفاعلية.

كما يستخدم الفريق الفن والثقافة لتعزيز الهوية الفلسطينية ورفع الوعي بالتراث الثقافي في المنطقة.

وتبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المبادرات الثقافية والفنية في تحسين الوضع وتعزيز الروح المعنوية للأطفال والشباب في المنطقة.