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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

لحظات نجاة سائق من
لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

وثق مقطع فيديو مروع لحظات نجاة سائق من الموت المحقق، بينما يسقط بجواره صاروخ بشكل مفاجئ وهو يقود سيارته وسط أحد الطرق في كييف، عاصمة أوكرانيا

كشف مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن خروج السائق من سيارته بينما يتحطم صارخ بجواره منتصف أحد الطرق. 

تفاصيل 

ظهر فوق السيارات على الطريق شريط علوي يعرض لافتات الشوارع وما يبدو أنه إشارات مرور قبل أن يضرب الصاروخ الطريق وينفجر خلال ساعات النهار، منتصف الأسبوع. 

لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف 

ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات نتيجة انفجار هذا الصاروخ. 

من جانبه، حذر الجنرال كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، من رد سريع على سلسلة من الضربات الصاروخية على كييف، وقال: “هجمات يوم الاثنين فشلت في تخويف الناس في المدينة، حيث استمروا في مهامهم اليومية”. 

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