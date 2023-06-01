عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسيرات الأوكرانية تقلب الطاولة على موسكو.. فيديو

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

انتقال جغرافي مفاجئ للحرب الأوكرانية، إلى قلب العاصمة الروسية موسكو قلب الطاولة على روسيا لتملأ المسيرات سماء العاصمة.

 

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن بالرغم من أن وزارة الدفاع الروسية اعلنت إسقاط تلك المسيرات إلا أن الكرملين أقر بأن الدفاعات الجويه في موسكو تحتاج إلى تحسينات لمواجهة التقدم الغير متوقع  لكييف داخل الأراضي الروسية.

 

وأكد التقرير أن  المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بسكوف ؛ قال إن الدفاعات الجويه في موسكو كانت تعمل بشكل فعال ولكن كان لديها مجال للتحسين وسنستمر في العمل من أجل تحسين الدفاعات الجويه في موسكو .

المتحدث باسم الكرملين الدفاعات الجوية الدفاع الروسية مسيرات لحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

بدء تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر هذا الرابط

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

ترشيحاتنا

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

إقامة لمدة عام أبرزها.. 9 قرارات حكومية للمستثمرين لجذب 10 مليارات دولار

بشرى للحجاج .. إجراء عاجل من السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين

الري: توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بتمويل من حكومتي هولندا واليابان

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

في اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

في اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ