المسيرات الأوكرانية تقلب الطاولة على موسكو.. فيديو

انتقال جغرافي مفاجئ للحرب الأوكرانية، إلى قلب العاصمة الروسية موسكو قلب الطاولة على روسيا لتملأ المسيرات سماء العاصمة.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن بالرغم من أن وزارة الدفاع الروسية اعلنت إسقاط تلك المسيرات إلا أن الكرملين أقر بأن الدفاعات الجويه في موسكو تحتاج إلى تحسينات لمواجهة التقدم الغير متوقع لكييف داخل الأراضي الروسية.

وأكد التقرير أن المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بسكوف ؛ قال إن الدفاعات الجويه في موسكو كانت تعمل بشكل فعال ولكن كان لديها مجال للتحسين وسنستمر في العمل من أجل تحسين الدفاعات الجويه في موسكو .