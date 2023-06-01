احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما لمشكلة كبيرة في وجهها زاعمة أن السبب وراء ذلك استخدامها حيلة للعناية الشخصية عبر الإنترنت.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الخميس، قالت ريجينا كواي، من غانا، إن استخدامها الديرما بلانينج على بشرة جافة سبب لها مشكلة كبيرة.

أضافت الفتاة أنه بعد 3 أيام من استخدمها إجراء العناية الشخصية المشابه للحلاقه على وجهها بدون مرطب أثناء استعمالها أصبح وجهها ملائيا بحب الشباب ومتورما.

تفاصيل

وعندما رأت الفتاة وجهها متورما ومليئا بحب الشباب قررت زيارة طبيب الجلدية على الفور حيث وصف لها علاج هدأ من بشرتها بعد مدة قصيرة من الانتظام عليه.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الجميلات المشهورات مثل إليزابيث تايلور ومارلين مونرو كن يحلقن وجوههن كجزء من روتينهن للعناية الشخصية.

ولفت إلى أن ما حدث مع الفتاة يحصل بالفعل للأشخاص الذين يعانون من البقع حيث أن الحلاقة فوق حب الشباب النشط يمكن أن تنشر البكتيريا المسببة للبقع وتجعلها أسوأ.

وتابع أنه مع البشرات الحساسة مثل بشرة الفتاة يفضل أن يقوم بهذا الإجراء معها متخصص علما بإن الشعر يمكن أن ينمو مرة أخرى بشكل أسوأ، كما يمكن أن ينمو الشعر أكثر كثافة.

تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

ريجينا كواي

ريجينا كواي



