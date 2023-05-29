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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

حيلة منتشرة في سلق
حيلة منتشرة في سلق البيض تتسبب في كارثة لوجه لسيدة

تسببت حيلة منتشرة عبر تيك توك خاصة بـ سلق البيض في كارثة لوجه بريطانية من مدينة بولتون، فما هي هذه الحيلة المنتشرة وماذا حدث للسيدة بسببها. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، أصيبت السيدة المعروفة باسم “شافية” بحروق مؤلمة في نص وجهها الأيمن إثر قيامها بتحدي البيض المنتشر عبر تيك توك. 

حيلة خطيرة 

قالت الأم البالغة من العمر 37 عاما: “ملأت نصف كوب بالماء المغلي ثم وضعت الملح بالداخل مع البيض ومن ثم وضعته في الميكروويف لمدة دقيقة”. 

وأضافت السيدة التي تعرضت للحادث الأليم: “بمجرد أن فتحت الميكروويف انفجر الكوب في وجهي، فذهبت إلى وضع وجهي تحت الصنبور لمدة 20 دقيقة”.

وتابعت: “الحرق استمر لمدة 12 ساعة دون توقف، ولحسن الحظ  تعافيت لكنني أقسمت على البيض مدى الحياة بعد الحادثة وقررت مشاركة الناس تفاصيلها”. 

الصادم في هذه الواقعة أن السيدة كانت حريصة على سلق البيض بهذه الطريقة لمدة 3 سنوات لكن الحادثة المؤلمة وقعت لها خلال الأيام القليلة من شهر مايو. 

ولفت التقرير إلى أن طهي البيض في الميكروويف دون إزالة القشرة قد يكون أمرا خطيرا حيث أن القشرة تحتفظ بالحرارة ومع الضغط يمكن أن تتسبب في انفجار. 

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السيدة 
تأثير الحيلة على الكوب 
وجه السيدة بعد الانفجار 
وجه السيدة بعد الانفجار 

 

 

 

 

 

 

 

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